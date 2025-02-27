Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı'ndan Ramazan Kolisi Dağıtımı

Bünyan Kaymakamlık ve Belediye Yetkilileri ile misafirlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ömer Beydüz, vakfın her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını yaptığını belirtti. Beydüz konuşmasında, yardımlaşma ve paylaşma duygusuyla hareket ettiklerini ve Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine burs verdiklerini, engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunduklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Hollanda'dan temin edilen 80 adet akülü tekerlekli sandalyeyi Bünyan Kaymakamlığı ve belediyesiyle koordineli şekilde dağıttıklarını ifade eden Beydüz, yardımların vakıf kurucuları tarafından sağlandığını ve bu yardımların dağıtılmasında emeği geçen Vakıf Başkanı Ali Kaynar, Bekir Kaynar ve Rabiye Kaynar’a teşekkürlerini iletti.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfımızın her yıl dağıttığı iaşe kolilerinin içeriğinde, 25kg Un, 10 kg sıvı yudum yağ, Toz şeker 5kg, Çay, Tahin ve Zeytin bulunuyor.

Vakfın titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının dağıtımına başlandığını duyuran Beydüz, sözlerine vakfın onursal başkanı rahmetli Nihat Kaynar'ı anarak son verdi.

Beydüz, konuşmasını Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı adına katılımcılara sevgi ve saygılarını ileterek tamamladı.