6 yıl hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan adlı ihraç astsubay N.M.O.(37) saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde; Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mete kod adlı ihraç astsubay N.M.O.(37) saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.