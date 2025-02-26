6 yıl hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan adlı ihraç astsubay N.M.O.(37) saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.

6 yıl hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı

Kayseri İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde; Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mete kod adlı ihraç astsubay N.M.O.(37) saklandığı yerden yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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