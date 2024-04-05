Barın Katliamı'nın 34. Yıldönümü: Uygur Türkleri zulmü unutmuyor

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk, 5 Nisan 1990'da Doğu Türkistan'ın Kaşgar ilinin Barın kasabasında yaşanan trajik olayları bir kez daha hatırlattı. Bu tarihi Uygur Türkleri için bir dönüm noktası olarak nitelendiren Doğutürk, Çin Komünist rejiminin baskıcı politikalarının ve insan hakları ihlallerinin Barın Katliamı'na yol açtığını vurguladı.

Barın mücahidi Zeydin Yusuf, İshak Hoşur, Muhammad Turdi ve Muhammad Tursun başta olmak üzere binlerce Barın gencinin ve masum kadın ve çocuğun acımasızca şehit edildiğini belirten Doğutürk, Çin'in bu soykırım cinayetini "güvenlik bahanesiyle" örtbas etmeye çalıştığını dile getirdi.

Barın'ın Uygur Türklerinin direnişinin sembolü haline geldiğini ancak Çin'in acımasız müdahalesiyle sonuçlandığını ifade eden Doğutürk, Barın'daki masum insanların barışçıl taleplerini dile getirirken Çin'in silahlı kuvvetlerinin hedefi haline geldiğini ve binlerce Uygur Türkünün zulmün pençesinde hayatını kaybettiğini vurguladı.

Öte yandan Doğutürk, Barın Katliamı'nın 34. yıl dönümünde acılarının hala taze olduğunu ve Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü ve insan hakları ihlallerinin hala

barin katdevam ettiğini belirtti.