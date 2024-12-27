Bariyerlerden Atlayarak Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Motosiklet Çarptı: 2 Yaralı
Osman Kavuncu Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen A.A.'ya, B.Ç.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Yaralanan sürücü ile yaya hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.Ç.’nin kullandığı motosiklet, refüjdeki bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen A.A.’ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü B.Ç. ile yaya A.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.