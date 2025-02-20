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  • Başkan Şahin: 'Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır'

Başkan Şahin: 'Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 'Hukuken ramazan kolilerinin satışı yasalara aykırıdır. Satılamaz çünkü, kolinin üzerinde içindeki malzemelerin ne olduğunu sadece isim olarak yazıyorlar. Ne içindekiler kısmı var, ne de son kullanma tarihi var. İnsanlar bunu aldığında elinde fişi olmadığı için, iade edemez. Bu yasalara aykırı. Ramazan kolisi satılamaz' dedi.

Başkan Şahin: 'Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ramazan ayının yaklaşmasıyla hazırlanan ramazan kolilerinin satışı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin: “Ramazan kolilerinden oldu mu olası rahatsızım. Bunun 2 unsuru var, biri manevi unsur. Ramazan manevi bir ay, dindarların ayı. İkincisi de hukuki boyutundan rahatsızım. Birincisi o manevi boyutu; insanlara malın kötüsünü, ucuzundan almaları. Ucuzundan almak ve içindeki malzemelere fakire ihtiyaçlarına dayatmak. Bu yanlış, Ramazan'ın ruhuna, maneviyata uygun değil. İçindeki ürünün bozuk mu merdiven altı mı falan bunları hiç bilmiyoruz. Kendi evimize almadığımız için, bunun manası da yok. Sevap bekleyenler kusura bakmasın, malın ucuzunu alıp, kendi evine aldığını almayanlar Ramazan'dan sevap falan alamazlar. Olayın hukuki boyutuna gelince, hukuken ramazan kolilerinin satışı yasalara aykırıdır. Böyle satılamaz çünkü, kolinin üzerinde içindeki malzemelerin ne olduğu sadece isim olarak yazıyorlar. Ne içindekiler kısmı var, ne de son kullanma tarihi var. İnsanlar bunu aldığında; elinde fişi olmadığı için, iade edemez. Bu yasalara aykırı. Ramazan kolisi satılamaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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