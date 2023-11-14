Başakpınar'da konut arsası için son saatler

Talas Belediyesi, ilçenin gelişime açık mahallelerinden Başakpınar'da konut sahibi olma imkanı sunuyor. Bu çerçevede toplam 14 parsel arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

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  • 14.11.2023 09:38
  • Güncelleme: 14.11.2023 10:22
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Başakpınar'da konut arsası için son saatler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçenin gelişime açık mahallelerinden Başakpınar’da konut sahibi olma imkanı sunuyor. Bu çerçevede toplam 14 parsel arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

1.114 metrekareden 1.570 metrekareye kadar çeşitli büyüklükteki 14 konut parseli, 2 milyon 200 bin lira ile 3 milyon lira arası muhammen bedelle ihaleye çıkacak. Belediye Meclis Salonu’nda 15 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

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İHA

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