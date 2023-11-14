Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 8 maçla 6. hafta geride kaldı.

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  • 14.11.2023 08:45
  • Güncelleme: 14.11.2023 09:27
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Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan dorukta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 8 maçla 6. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla geride kalan 6. haftada, A Grubu’nda Başakpınarspor yeni lider olurken B Grubu’nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. Her geçen hafta heyecan arttığı Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu birbirinden önemli maçlar oynanacak. 6. haftada oynanan 8 maçta ise toplam 35 gol atıldı

6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayserigücü FK 1-0 Kayseri Şekerspor

1966 Turanspor 5-0 A. Akkışlaspor

Argıncıkspor 2-1 Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina FK 7-0 Kocasinan Ülküspor

Esen Metal SK 5-2 Sosun Birlikspor

Başakpınarspor 1-0 Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Atletikspor 4-1 Sungur FK

Belsinspor 0-6 İsmail Okumuş FK

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen

Yahyalıspor (BAY)

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İHA

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