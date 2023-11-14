Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan dorukta
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 8 maçla 6. hafta geride kaldı.
- 14.11.2023 08:45
- Güncelleme: 14.11.2023 09:27
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Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 8 maçla 6. hafta geride kaldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda oynanan 8 maçla geride kalan 6. haftada, A Grubu’nda Başakpınarspor yeni lider olurken B Grubu’nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. Her geçen hafta heyecan arttığı Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu birbirinden önemli maçlar oynanacak. 6. haftada oynanan 8 maçta ise toplam 35 gol atıldı
6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayserigücü FK 1-0 Kayseri Şekerspor
1966 Turanspor 5-0 A. Akkışlaspor
Argıncıkspor 2-1 Kayseri Yolspor
Erciyes Esen Makina FK 7-0 Kocasinan Ülküspor
Esen Metal SK 5-2 Sosun Birlikspor
Başakpınarspor 1-0 Kocasinan Yemlihaspor
Kayseri Atletikspor 4-1 Sungur FK
Belsinspor 0-6 İsmail Okumuş FK
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Sarıoğlanspor (Hükmen
Yahyalıspor (BAY)