Başakşehir - Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Rams Başakşehir-Kayserispor maçına Oğuzhan Çakır'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Başakşehir - Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır yönetecek
Kayseri GündemEditör

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Rams Başakşehir-Kayserispor maçına Oğuzhan Çakır’ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Başakşehir ile Kayserispor maçının orta hakemi olarak Oğuzhan Çakır atandı. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olurken, Oğuzhan Çakır, bu sezon Kayserispor’un ilk kez bir maçını yönetecek.

19 Şubat 2024 Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

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