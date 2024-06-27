Başarının 40 yıllık serüveni kutlanacak
Kayseri'de eğitim veren Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, 40'ıncı yılı kutlamalar ve geleneksel sucuk-ekmek etkinliğiyle kutlamaya hazırlanıyor. 29 Haziran Cumartesi günü Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi okul bahçesinde düzenlenecek olan 40. Yıl Mezunlar Buluşması'nda öğrenciler bir araya gelecek.
Kayseri’de 40’ıncı eğitim-öğretim yılını tamamlayan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde 40. Yıl Mezunlar Buluşması etkinliği düzenlenecek. 29 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da kuruluşunun 40. yılını okul bahçesinde kutlamaya hazırlanan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi her yıl öğrencilerin hayatına yön veriyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan 40. Yıl Mezunlar Buluşması etkinliğinde, geleneksel sucuk-ekmek ziyafeti, pasta kesimi, müzik dinletisi ve Küçükçalık 40. Yıl Marşı’nın Lansmanı ile birlikte hasret gidermeli olması beklenen buluşmada Küçükçalık’tan yolu geçen herkesin taşıdığı Çalık Ruhu’nun yaşanması bekleniyor.
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Küçükçalık’ın bağışları ile 1984 yılında açıldı.