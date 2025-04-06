Başbuğ Alparslan Türkeş'e Kayseri'de Vefa Dolu Anma

Kayseri’nin dört bir yanında 30 camide Mevlid-i Şerif okutulurken, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen programda, Türkeş’in siyasi ve fikri mirasının yol gösterici olduğu vurgulanarak, onun bıraktığı mücadeleyi sürdürme kararlılığı dile getirildi. Programın ardından Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türklük Anıtı ziyaret edilerek dualar edildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikler, Türkeş’in Türk milliyetçiliği davasındaki unutulmaz yerini bir kez daha gözler önüne serdi.