17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri'de, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. (42), polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. (42) yakalanarak cezaevine teslim edildi.