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17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. (42), polis ekiplerince yakalandı.

17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. (42) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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