Ramazan bayramı öncesi yoğunluk yaşanan trafikte 2 başıboş at göründü. Üzerlerinde eğer bulunmayan iki at karayolunda arabaların önünde koştu. Sivas Bulvarı ile Nalçik Bulvarı kesişiminde araçların önünden ilerleyen 2 at daha sonra yoldan çıktı. Bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.