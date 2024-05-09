Başıboş köpek kazaya sebep oldu

Sivas'ta bir sürücü önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Başıboş köpek kazaya sebep oldu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta bir sürücü önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi. 58 UE 932 plakalı Ford marka aracın sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlediği esnada başıboş köpeği fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan M.K., direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil karşı şeride geçip araca çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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