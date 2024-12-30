Başkan Ahmet Taş'ın İkinci Kitabı 'Dertli Yazılar' Çıktı

"Dertli Yazılar" kitabı, tarihsel ve toplumsal konulara dair önemli makaleleri bir araya getiriyor. Kitapta yer alan başlıca konu başlıkları şu şekilde:

Hicret Yurdu Anadolu

Dertli Gönül Coğrafyamız

Darbeler, İnsan Hakları, Hukuk, Adalet

Sivil Toplum, Gönüllü Kuruluşlar

Şehir ve Yerel Yönetimler

Asrın Felaketi

Aile, Din, Ahlâk

Çevre ve Sağlık

İletişim, Sosyal İlişkiler, Kültür, Sanat

Ekonomi

Tarihe Tanıklık Eden Makaleler

Netform Matbaacılık tarafından basımı yapılan kitapta, Ahmet Taş'ın makaleleri, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve politik yapısına dair derinlemesine bir bakış sunuyor. Her bir bölüm, okuyuculara farklı perspektifler ve değerli bilgiler sunarak, tarihe önemli tanıklıklarda bulunuyor.

Kitabın Önemi

Taş, kitabında yer alan konuları titizlikle seçerek, okuyucularına geniş bir yelpazede bilgi sunmayı hedefliyor. "Dertli Yazılar" kitabı, özellikle genç nesiller için bir rehber niteliği taşıyor ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Eğitimci yazar Ahmet Taş'ın "Dertli Yazılar" kitabı, okuyucularını Türkiye'nin tarihine ve bugüne dair derin düşüncelere sevk ederken, aynı zamanda toplumsal konulara dair farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Bu değerli eserin, Kayseri ve Türkiye genelinde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

YAZAR HAKKINDA

Eğitimci Ahmet Taş, 1953 yılında Osmaniye’nin Dereli Köyü’nde dünyaya geldi. Annesinin adı Hatice, babasının adı Durdu Mehmet’tir. Beş erkek kardeşin üçüncüsüdür.

Eğitimi

İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokul ve lise tahsilini Osmaniye’de; yükseköğrenimini ise 1974-1977 yılları arasında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı.

Öğretmenlik hayatı

1978 yılında Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak eğitim camiasına giren Taş, sırasıyla Adana Tufanbeyli Lisesi, Kadirli İmam Hatip Lisesi ve Kayseri İmam hatip Lisesi’nde çeşitli görevler aldı.

Kayseri Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yaparken 2004 yılında emekli oldu.

Dava adamlığı ve sivil toplumculuğu

Öğretmenliğinin ilk yıllarında “Ülkücü Öğretmenler Birliği’ne (ÜLKÜ-BİR) üye idi. Kayseri İlim Hikmet Vakfı’nın kurucularından olan Taş, aynı vakfın başkanlığını da 14,5 yıl süreyle yürüttü. Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyesi olan Taş, aynı zamanda iki dönem şube yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

İHH Kayseri İnsani Yardım Derneği ve Anadolu Platformu’nda kurucu heyet ve denetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Taş aynı zamanda, Doğu-Batı Kardeşlik Platformu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Yeşilay Kayseri Şubesi, Kızılay Kayseri Şubesi ve Emekli Memur-Sen Kayseri Şubesi’nin de üyesidir.

Ahmet Taş, 2005’ten bu yana bir dönem ara haricinde MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanlığını da yürütmektedir.

Kayseri’ye adanan ömür

1987 yılında geldiği Kayseri’yi çok severek yerleşen Taş, burada binlerce öğrenci yetiştirdi ve şehrin daha da gelişip güzelleşmesi için birçok platformda çeşitli görevler aldı.

Yayınları

Yazı hayatına Kayseri Gündem Gazetesi’nde köşe yazıları yazarak başladı. Anadolu Haber, Yeni Doğan ve Akit İç Anadolu Gazetelerinde de yazıları yayınlandı. Yazdığı binlerce yazıyla Kayseri kamuoyunda iz bırakan Taş’ın bu yayınlanan ikinci kitabıdır.

Yazarımızın, eşi Zehra Hanımla 1980 yılından beri mutlu bir evliliği vardır.