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Başkan Ahmet Taş sağlığına kavuşarak taburcu oldu

Gönüllü Kuruluşlar ve MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, kalp ve boyun damarlarındaki rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Başkan Ahmet Taş sağlığına kavuşarak taburcu oldu

Taş, 23 Aralık'ta Dünyam Hastanesi'nde yapılan anjiyoda kalp damarlarındaki daralma tespit edilmesinin ardından, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kalp ameliyatı için başvurdu. Ancak burada yapılan tetkiklerde boyun damarlarında da yüksek oranda tıkanıklık tespit edilince, İstanbul Aydın Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'ne sevk edildi.

Başarılı Anjiyo ve Stent Uygulaması İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı anjiyo ve stent uygulamaları sonucunda, Taş'ın kalp ve boyun damarlarındaki tüm tıkanıklıklar giderildi. 5 gün süren tedavi sonrasında, 3 Ocak Cuma günü taburcu olan Ahmet Taş'ın, 6 Ocak'ta Kayseri'ye döneceği ve bir hafta boyunca evinde istirahat edeceği bildirildi.

Haber Merkezi

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