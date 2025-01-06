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Büyükşehir'den Kırsal Kesime Yarım Milyar TL Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılında Kayseri'nin 16 ilçesinin kırsal mahallelerine toplam 479 milyon 19 bin TL yatırım yapıldığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, bu yatırımların kırsal kesimlerde yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Büyükşehir'den Kırsal Kesime Yarım Milyar TL Yatırım

Başkan Büyükkılıç: “Yarım Milyar TL'ye Yakın Kırsala Yatırım Yaptık”

2024 yılı boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu projeler kapsamında 95 bin 555 metrekare kilitli parke taşı döşendi, 40 adet sosyal tesisin onarım ve yapımı tamamlandı, çocuklar için oyun grupları ve halı sahalar oluşturuldu.

1 Yıl Boyunca Süren Hizmetler

Başkan Büyükkılıç, mezarlıkların güvenliğini artırmak için 525 metre mezarlık duvarı inşa edildiğini ve 192 adet beton hazır mezarın kırsal mahallelerdeki vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti. Ayrıca, kırsal alanlarda dinlenme ve sosyal alanların artırılması adına 10 bin 553 adet kamelya, banka, masa ve sandalye yapıldı.

Kırsalda 71 Kilometrelik Asfalt Yapımı

2024 yılı boyunca kırsal mahallelerde 71 kilometreyi aşkın asfalt yapımı gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile güçlü bir iş birliği içinde olduklarını ve bu dayanışmanın şehrin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürülmesini sağladığını vurguladı.

Haber Merkezi

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