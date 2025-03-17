Başkan Akmermer: 'Türkiye'nin Suriyeliler ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar meyvelerini verecek'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer; “Suriye’de 8 Aralık’tan sonra çok sürpriz gelişmeler oldu. Devletimizin bu noktada izlemiş olduğu Suriye Politikası, yaklaşık 14 yıl süren bir göç dalgasını göğüsledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir şekilde siyasete mahal etmeden, bedel ödemek uğruna Suriyelileri misafir etme noktasında zerre taviz vermedi. 8 Aralık’tan sonra yaklaşık 3-4 yıl önce SDG ile yapılan, Suriye ile bir bütün olarak doğal kaynakları da kullanma zenginliğine sahip olması bizim açımızdan çok farklı bir stratejiye döndü. Ülke ayağa kalkacak. Suriye’nin yaklaşık 30 milyon civarında bir nüfusu ve 14 milyon civarında da dışarıda yaşayan halkı var. Bunların bir geri dönüşü de söz konusu. Türkiye’nin izlediği bu sabırlı politikanın, özellikle iktisadi ve insani olarak yapmış olduğu bu çalışmaların bundan sonra meyvelerini vereceğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.