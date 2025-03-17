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  • OSB Başkanı Yalçın: 'OSB Suriyeliler ile kurulmadı ve Suriyelilerin gitmesiyle de yok olmayacak''

OSB Başkanı Yalçın: 'OSB Suriyeliler ile kurulmadı ve Suriyelilerin gitmesiyle de yok olmayacak''

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: 'Dengeli ve azar azar bir gidiş var. OSB'deki işveren sanayicilerimiz, 1 kişiye bile tekamül etmeyen kişilerle kesinlikle sıkıntı yaşamayacaklar. Ben iddia ediyorum, Suriyelilerin Kayseri'den ayrılması sanayicilere zerre kadar sıkıntı vermeyecek' dedi.

OSB Başkanı Yalçın: 'OSB Suriyeliler ile kurulmadı ve Suriyelilerin gitmesiyle de yok olmayacak''

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer  Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Suriye uyruklu mültecilerin ülkelerine dönmesinin, OSB’deki istihdamı hakkında nasıl bir etki oluşturacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın: “OSB Suriyeliler ile kurulmadı ve Suriyelilerin gitmesiyle de yok olmayacak. Vali Gökmen Çiçek, 7 bin Suriyelinin gittiğini söylemişti. Bu 7 bin kişi günlüğe bölündüğünde 150 kişiye tekamül ediyor ve OSB’de bin 705 şirket var. Bu 150 kişi 1 kişiye tekamül ediyor, etmiyor. Dengeli ve azar azar bir gidiş var. OSB’deki işveren sanayicilerimiz, 1 kişiye bile tekamül etmeyen kişilerle kesinlikle sıkıntı yaşamayacaklar. Ben iddia ediyorum, Suriyelilerin Kayseri’den ayrılması sanayicilere zerre kadar sıkıntı vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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