Başkan Ali Çamlı, 'Devre arasında transfer tahtasının açılması mümkün değil'

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, devre arasında transfer tahtasının açılma gibi bir durumu olmadığını söyleyerek önceliğinin de ulusal lisans olduğunu belirtti. Başkan Çamlı, 'Benim önceliğim ulusal lisans, devre arasında tahta açılacak falan hiç kimseyi oyalamaya gerek yok. Kayserispor'un böyle bir imkanı da yok.

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  • 06.01.2024 10:57
  • Güncelleme: 06.01.2024 10:57
Başkan Ali Çamlı, 'Devre arasında transfer tahtasının açılması mümkün değil'

Devre arasında tahtanın açılması mümkün değil. Şu anda bu kulübün de böyle bir çalışma yapıp enerjisini oraya harcamasına gerek de yok. Teknik heyet de sportif direktör de bu yılın sonuna kadar planlamasını sezon başında yaptığı için şu anda rahatız. Bizim bir an önce yıllardır devam eden ulusal lisans problemini çözüp takımın önce önünü açmak” dedi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer tahtası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Çamlı, devre arasında transfer tahtasının açılması gibi bir durum olamayacağını belirtti. Çamlı, “Benim önceliğim ulusal lisans, devre arasında tahta açılacak falan hiç kimseyi oyalamaya gerek yok. Kayserispor'un böyle bir imkanı da yok. Devre arasında tahtanın açılması mümkün değil. Şu anda bu kulübün de böyle bir çalışma yapıp enerjisini oraya harcamasına gerek de yok. Teknik heyet de sportif direktör de bu yılın sonuna kadar planlamasını sezon başında yaptığı için şu anda rahatız. Bizim bir an önce yıllardır devam eden ulusal lisans problemini çözüp takımın önce önünü açmak.
Şimdi transferi açtık diyelim; Hangi mevkiiye kaç tane adam alırsınız, Stoperde fazla var, eksik yok. Orta saha Türkiye'nin en iyi orta sahalarından oluşuyor. Forvet ve kanatlar iyi” ifadelerini kullandı.
‘TRANSFER YASAĞI, ULUSAL LİSANS GİBİ KONULARIN ARTIK GÜNDEM OLUŞTURMAMASI VE KONUŞULMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ’
Önceliğinin Ulusal Lisans olduğunu ifade eden Başkan Çamlı, “Sportif direktör deyince bunun şöyle anlaşılması lazım; Sportif Direktör profesyonel manada bir kulübün bana göre en önemli unsuru. Dünyanın her yerindeki bizim Türk çocuklarımızı araştırıyor, izlettiriyor. Buradan altyapı koordinatörünü gönderiyor, canlı izlettiriyor. Biz sezon sonuna yoğunlaştık. Sezon sonuna hazırlıklar yapılıyor ve bu kulübün bundan sonra transfer yasağında 63, ondan sonra kapattıklarımızla 80 oldu dosya sayısı. Kalan 13-14 dosyayı da inşallah kapatacak bu şehrin potansiyeli de var, gücü de var. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Mümkün olsa da keşke devre arasında da tahtayı açabilsek ama hayalci olmayalım. Bu ekonomiyle dönen bir şey. Yani bakın Türkiye'deki bütün kulüplerin durumu ortada. Büyüklerin de Anadolu kulüplerinin de. Onun için gerçekçi olmak lazım. Kamuoyunu yanıltmamak lazım. Benim önceliğim lisans. Sonrasında kalan dosyaları bir bir temizleyeceğiz ve burayı tertemiz bir duruma getirip bundan sonra Kayserispor'da transfer yasağı, ulusal lisans gibi konuların artık gündem oluşturmaması ve konuşulmaması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

1ha

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