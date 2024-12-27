Başkan Ali Çamlı resmen istifa etti: Kayserispor Hoca'sız kaldı

Ali Çamlı, 15 Eylül 2024 tarihli olağanüstü seçimli genel kuruldan itibaren büyük bir gurur ve özveriyle sürdürdüğü Kayserispor Başkanlığı görevinden istifa ettiğini dilekçesiyle resmileştirdi. Dilekçesinde, "Kayserisporumuzun yüksek menfaatleri gereği istifa etmiş bulunmaktayım. Başkanlık vazifem süresince bana gösterilen destek ve teveccühler için minnettarım" ifadelerine yer verdi.

Kayserispor Taraftarlarına Veda

Çamlı, açıklamasında Kayserispor'a ve Kayseri halkına teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de şehrine ve kulübüne destek olmaya devam edeceğini belirtti. "Kayserispor'un bir neferi olarak tüm gücümle destek olmaya devam edeceğim" diyen Çamlı, bu kararı Kayserispor'un menfaatleri için aldığını vurguladı.