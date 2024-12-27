  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Ali Çamlı resmen istifa etti: Kayserispor Hoca'sız kaldı

Başkan Ali Çamlı resmen istifa etti: Kayserispor Hoca'sız kaldı

Galatasaray karşılaşmasından sonra yaptığı açıklama ile istifa ettiğini belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, istifa dilekçesini resmi olarak sundu. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Kayserispor, bu mağlubiyetin ardından beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı.

Başkan Ali Çamlı resmen istifa etti: Kayserispor Hoca'sız kaldı

Ali Çamlı, 15 Eylül 2024 tarihli olağanüstü seçimli genel kuruldan itibaren büyük bir gurur ve özveriyle sürdürdüğü Kayserispor Başkanlığı görevinden istifa ettiğini dilekçesiyle resmileştirdi. Dilekçesinde, "Kayserisporumuzun yüksek menfaatleri gereği istifa etmiş bulunmaktayım. Başkanlık vazifem süresince bana gösterilen destek ve teveccühler için minnettarım" ifadelerine yer verdi.

Kayserispor Taraftarlarına Veda

Çamlı, açıklamasında Kayserispor'a ve Kayseri halkına teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de şehrine ve kulübüne destek olmaya devam edeceğini belirtti. "Kayserispor'un bir neferi olarak tüm gücümle destek olmaya devam edeceğim" diyen Çamlı, bu kararı Kayserispor'un menfaatleri için aldığını vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kore Gazisi Mahmut Hacısağır defnedildi
Kore Gazisi Mahmut Hacısağır defnedildi
Kayseri'de Ak Parti İl Başkanlığı için aday belirsizliği sürüyor
Kayseri'de Ak Parti İl Başkanlığı için aday belirsizliği sürüyor
Mehmet Akif Ersoy'a müzikal anma programı
Mehmet Akif Ersoy'a müzikal anma programı
Saadet Partisi'nden Kayseri Ticaret Odası'na ziyaret
Saadet Partisi'nden Kayseri Ticaret Odası'na ziyaret
Kayseri'den Tarımda Dev Adım: 5 Milyar TL'lik Yatırım
Kayseri'den Tarımda Dev Adım: 5 Milyar TL'lik Yatırım
AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı
AGD'den Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!