Başkan Altun, şehir içine yapılan EDS'lerin 'ücret tuzağı' olduğunu iddia etti

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri’de uygulanması planlanan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, Kayseri’deki yolların vatandaşların vergileriyle ücretli hale getirildiğini ifade ederek, “Hizmet etmek istiyorsanız, yolları işlevine uygun, güvenli ve konforlu hale getirin. İmarlı alanları ranta kurban etmeyin, yaşam konforuna uygun projeler üretin. Vergilerimizle yapılan yollarda ücret tuzakları kurulması haksızlıktır. Zaten şehrin tüm yollarını tümsek ya da trafik ışıkları ile keşmekeş haline getirdiniz, EDS’ler de cabası oldu. Kayseri halkının vergileriyle yapılan yolları, her fırsatta adeta ücretli hale getirmek halkı zor durumda bırakmaktan başka bir şey değildir. Halkın çıkarları doğrultusunda hareket edin. Kayseri halkı, hak ettiği hizmeti ve yaşam kalitesini artıracak projeleri bekliyor” şeklinde konuştu.