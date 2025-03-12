Ziyaretçi Merkezi Projesi ile Kayseri'deki bu yerin turizm potansiyeli artacak

Kayseri Hacılar bölgesindeki Hürmetçi Sazlığı, yeni bir ziyaretçi merkezi ile turizme kazandırılacak. Hürmetçi Sazlığı’nda yapılacak olan bu merkezin, yeme içme hizmetleriyle birlikte insanların rahat bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturması hedefleniyor.

Ayrıca, Hacılar’daki Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın kanal projesinin başarılı bir şekilde devam ettiği bilgisi de verildi. Bu projeler, bölgenin alt yapısını güçlendirip ziyaretçilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yerel yöneticilerin iş birliği ile gerçekleştirilecek çalışmalar, Hürmetçi Sazlığı’nın turizm potansiyelini artırarak bölge halkının ekonomik yarar sağlamasına katkıda bulunacak.

Bu projelerin ilerlemesi, Kayseri'nin turizm pastasında daha büyük bir pay almasını mümkün kılabilir. Hürmetçi Sazlığı'ndaki gelişmelerin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.