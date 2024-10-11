Başkan Aras, Köfteci Yusuf'a arka çıktı
Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Köfteci Yusuf ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın içeriğinde domuz eti bulundurduğu ile ilgili raporundan sonra, Köfteci Yusuf markası hakkında ortaya çıkan iddialar için açıklamada bulundu.
Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras,sosyal medya hesabından ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen Köfteci Yusuf markası hakkında açıklamada bulundu.
Domuz eti iddiasının Köfteci Yusuf markasına yapılan bir komplu olduğunu dile getiren Başkan Aras paylaşımında, “Köfteci Yusuf’a yapılan karalama, bizce bir komplodur. Biz üreticiler olarak yerli ve milli markamız Köfteci Yusuf’a sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.