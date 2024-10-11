Başkan Aras, Köfteci Yusuf'a arka çıktı

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Köfteci Yusuf ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın içeriğinde domuz eti bulundurduğu ile ilgili raporundan sonra, Köfteci Yusuf markası hakkında ortaya çıkan iddialar için açıklamada bulundu. 

Başkan Aras, Köfteci Yusuf'a arka çıktı

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras,sosyal medya hesabından ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen Köfteci Yusuf markası hakkında açıklamada bulundu.

Domuz eti iddiasının Köfteci Yusuf markasına yapılan bir komplu olduğunu dile getiren Başkan Aras paylaşımında, “Köfteci Yusuf’a yapılan karalama, bizce bir komplodur. Biz üreticiler olarak yerli ve milli markamız Köfteci Yusuf’a sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ'de 'Stratejik Plan ve Süreç Analizi Çalıştayı' düzenlendi
ERÜ'de 'Stratejik Plan ve Süreç Analizi Çalıştayı' düzenlendi
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın yeni yüzü ortaya çıkıyor'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın yeni yüzü ortaya çıkıyor'
Çocuklar ailede sosyalleşmeli
Çocuklar ailede sosyalleşmeli
Kayseri Gastronomi Günleri'ne vatandaşlardan 'mükemmel' yorumu
Kayseri Gastronomi Günleri'ne vatandaşlardan 'mükemmel' yorumu
Başkan Özdoğan'dan manevi eğitim mesajı
Başkan Özdoğan'dan manevi eğitim mesajı
Kayseri'nin rakibi Afyon sucuğu zorda: 51 marka hileli çıktı
Kayseri'nin rakibi Afyon sucuğu zorda: 51 marka hileli çıktı