Başkan Aras, Köfteci Yusuf'a arka çıktı

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras,sosyal medya hesabından ürünlerinde domuz eti kullandığı iddia edilen Köfteci Yusuf markası hakkında açıklamada bulundu.

Domuz eti iddiasının Köfteci Yusuf markasına yapılan bir komplu olduğunu dile getiren Başkan Aras paylaşımında, “Köfteci Yusuf’a yapılan karalama, bizce bir komplodur. Biz üreticiler olarak yerli ve milli markamız Köfteci Yusuf’a sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.