Başkan Arıkan: 'Emeklinin ahını değil, duasını alın'

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Yeni Yol Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantı da yaklaşan Kurban Bayramı için emeklilere 1 tam maaş ikramiye verilmesini isteyerek, “1 ay sonra mübarek Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Geçen bayram, Sayın Erdoğan 4 bin lira ikramiye için ‘daha ne olacak’ demişti. Biz söyleyelim! Bu bayram emekliye bir tam maaş ikramiye olacak! Olmak zorunda! Başka yolu yok! Unutmayın. Sadece 19 Mart’taki kur operasyonlarında buhar olan 52 milyar dolarla, emeklilere tam 6,5 maaş ikramiye verilebilirdi. Ama tercihlerini yine kimden yana kullandılar? Faiz baronlarından, borsa simsarlarından, rantçılardan yana kullandılar. Şimdi sıra emeklilerde! Paramız yok falan demeyin! Hiç lafı eveleyip gevelemeyin! Emekliye bir maaş ikramiye verin; emeklinin ahını değil, duasını alın” ifadelerini kullandı.

‘YÜREĞİNİZ YETİYORSA BEŞLİ ÇETELERİN KAPILARINA VERGİ MEMURU KOYUN’

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçıranları tespit etmek için bütün OSB'lerin giriş ve çıkışlarında ve büyükşehirlerin bütün ana arterlerinde kalıcı olarak maliye memuru bulunduracaklarını açıkladı. Açıklama hakkında konuşan Arıkan, “Ekonomi Bakanımız sayın Şimşek iki gün önce çıktı dedi ki; Bütün Organize Sanayi Bölgelerine, hallerin giriş çıkışlarına, Büyükşehirlerin ana arterlerine vergi memurları, maliyeci koyacağız. Yani vatandaşı, esnafı, üreticiyi adım başı denetleyecek, nefes aldırmayacaklar. Bunların tek bildiği zaten bu. Para lazım zam yap. Para lazım vergi koy. Para lazım ceza kes. Para lazım faizle borç bul! İktidar ekonomiyi devlet aklıyla değil, tahsildar mantığıyla yönetiyor. Sayın Şimşek! Garibana ceza kesmek, esnafın kasasına vergi memuru koymak, kapısına maliyeci dikmek kolay! Yüreğiniz yetiyorsa meyve-sebze hallerinin değil; beşli çetelerin kapılarına vergi memuru koyun! Yüreğiniz yetiyorsa Organize Sanayi Bölgelerinin kapılarına değil; kara paranın giriş çıkış noktalarına maliyeci dikin! Yüreğiniz yetiyorsa emekçinin, çalışanın maaş bordrosuna değil; Kısa yoldan köşeyi dönenlerin banka kayıtlarına bakın! Buradan sayın Şimşek’e bir vergi müjdesi de biz verelim. Robot vergisi. Bu kavramı yakın gelecekte daha çok duymaya başlayacağız. Vergiyi garibana değil, istihdamı azaltmak, işgücünü tasfiye etmek, işçiye maaş ödememek için gözlerini ikame robotlara diken zenginlere koyun. Yoksa yakın gelecekte işsizler ordusunu ikiye katlayacaksınız” diye konuştu.

‘ÇALIŞANIN MAAŞI ŞİMDİDEN PULA DÖNDÜ’

Toplantıda ara zam çağrısında bulunan Arıkan, “Enflasyon yüzde 30’muş, yüzde 40’mış... Bunlar kâğıt üstündeki rakamlar. Gerçek enflasyon, markette, pazarda, mutfakta! Gerçek enflasyon, ocakta kaynamayan tencerede, Süt alamayan annede, ay sonunu getiremeyen emeklide! Daha yılın ilk 4 ayındayız, önümüzde 8 ay var! Çalışanın maaşı şimdiden pula döndü. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum! Asgari ücrete artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin, Emekli için memur için kamu işçileri için Temmuz’u beklemeyin. Enflasyon kayıplarını telafi edecek şekilde, Ücretler bir an evvel güncellenmelidir ve gerekli zamlar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.