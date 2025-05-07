Gurbetçi hayırseverin engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı gerçekleşti

Bünyan ilçesinde, Bünyan Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile 50 engelli vatandaşa akülü araç dağıtımı için tören düzenlendi. Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İl Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Almanya Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Dursun Karabel, Munih Bayderbir Baskanı Levent Gülten, Belçika Türk Federasyonu Heuzden-Zolder Ülkü Ocağı Başkanı Rüstem Savurmuş, Almanya Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt ve vatandaşlar katıldı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin burada yaptığı konuşmada; "Bu program şöyle gelişti; Öztürk başkanımızın düğününe gittik, orada bu ülküdaşlarımızla tanıştık. Orada 20 engelli aracı ile yola çıktık, 1 tır dolusu malzeme ve 50 akülü arabaya ulaştık. Genel Başkanımızın bize bir talimatı var diyor ki; üretken olacaksınız, çalışkan olacaksınız, sosyal belediyecilik yapacaksınız. Biz bunu Bünyan'da en güzel şekilde yansıtıyoruz. Bu engelli kardeşlerimize bir hayat ışığı oluyor" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise "Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Bu hayra vesile olmak, bu birlikteliği toparlamak adeta birliğin ve beraberliğin eseri" dedi.

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, "Şunu ayrıca belirtmek istiyorum. İl başkanı olarak en çok ziyaret ettiğim ilçe Bünyan. Çünkü Selahattin Başkan bizi durdurmuyor. Durmadan ya bir programı, bir açılışı, ya da bir organizasyon oluyor. Sağ olsun, mutlu oluyoruz sayesinde. Ama bugün herhalde bu ziyaretlerimizin en kıymetlisi için buradayız" diye konuştu.

Almanya Rosenheim Ülkü Ocakları Başkanı Öztürk Süt, "Bu hizmeti yaparken Bünyan'da engelliler olduğunu söyledi. 20 akülü arabayla yola çıktığımız bir kampanya dört ay içerisinde bize baskı yaparak bir tır, 50 akülü arabaya çıktı. 10 milyonluk bir hizmeti hizmetinize getirdik. Rabbim kabul etsin" şeklinde konuştu.

Almanya Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Dursun Karabel ise "Şuanda 42'nci tırımızı getirmiş bulunuyoruz. Rabbim inşallah bunun devamını getirecek. İki yıl önce Kabe'nin huzurunda söz verdim dedim ki Rabbim kısmet ederse ben de bir engelli babasıyım, 2004'te başladığımız bir hizmetle şu anda hala devam ediyoruz. Rabb'ime şükürler olsun dedim. Bu hizmete devam etmek istiyoruz, edeceğiz de” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol, akülü araç desteğinde hayırseverlere plaket takdim etti. Daha sonra ilçede bulunan engelli vatandaşlara, akülü araçlar teslim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.