Başkan Aslan'dan İlçedeki kurumlara ziyaret
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İlçe Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ve Noteri ziyaret ederek kurum amirlerine, çalışanlara ve işlemlerini yaptıran vatandaşlara talep ve ihtiyaçlarını sordu.
- 15.01.2024 16:39
- Güncelleme: 15.01.2024 16:40
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İlçe Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kurumları ve Noteri ziyaret ederek; kurum amirlerine, çalışanlara ve işlemlerini yaptıran vatandaşlara talep ve ihtiyaçlarını sordu.
Haber Merkezi
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