Başkan Atmaca: 'Engelli bireylerin insan onuruna yakışır yaşama sahip olabilmesi, hepimiz için onurlu bir yaşam demektir'

Altınokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli olarak yaşadığını kaydederek; "Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmesi hepimiz için onurlu bir yaşam demektir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Altınokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, engellilerin sıkıntı yaşamadan hayatına devam etmeleri için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek; "3 Aralık Engelliler günü olarak anılmaktadır. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple görme, bedensel, işitme, ruhsal, zihinsel, özel gereksinimli ve sosyal yeteneğini kaybetme olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 15’i engelli olarak yaşıyor. Tüm dünyada engelli olan bireylerin topluma kazandırılması ve haklarında diğer insanların eşit ölçüde sağlanması, toplumda engeli olan kişilerin güçlendirilmesi amacıyla bu gün farkındalık günü olarak belirtilmiştir. Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmesi hepimiz için onurlu bir yaşam demektir. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi olarak yerelde birçok faaliyette bulunuyoruz. Biz görme engellilerin olmazsa olmazı izli yol, kırmızı ışıklardaki sesli sinyalzasyon gerçekten Kayseri açısından çok büyük bir aşamaydı. Ama bunlar yeterli mi? Yetersiz. İzli yol birçok bölgede var ama birçok bölgede de yok. Biz bunların daha yaygın bir şekilde kullanılarak engellilerin sıkıntı yaşamamasını talep ediyoruz" dedi.

Vatandaşlardan da empati kurmalarını isteyen Başkan Atmaca; "Dükkanların önünde bir görme engellinin yürüyüş yolu üzerine stant açarak engel oluyorlar. Bununla ilgili esnaf arkadaşlarımızdan biraz daha empati kurmalarını talep ediyoruz. Diğer taraftan da vatandaşlarımız bir engelliyi gördüğü zaman yakasından tutmak yerine anlaşarak elinden geleni yaparsa seviniriz" ifadelerini kullandı.