Melikgazi, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarıyor

Tarihi değerlerin korunması ve yaşatılmasına büyük önem veren ve bu istikamette yaptığı çalışmalar ile günümüze ulaşan tarihi eserleri restore ederek gelecek nesillere kazandırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi, restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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  • 03.12.2023 15:16
  • Güncelleme: 03.12.2023 18:24
Melikgazi, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarihi değerlerin korunması ve yaşatılmasına büyük önem veren ve bu istikamette yaptığı çalışmalar ile günümüze ulaşan tarihi eserleri restore ederek gelecek nesillere kazandırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi, restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi olarak kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapılara sahip çıkmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’de göreve geldiğimizin ilk günden beri restorasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu eserlerinin çok yer aldığı Melikgazi’de medeniyetler kenti olduğumuzun bilinciyle günümüze ulaşan kültür varlıklarını bugüne ve yarınlara kazandırmaya devam ediyoruz. Melikgazi, köklü tarihi geçmişi ve zengin kültürel dokunun en çok hissedildiği ilçelerden biri. Tarihi binaların restorasyonunun yapılması kadar korunması ve yaşatılmasının da önemli olduğunun bilincindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile kültür varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" dedi. Yapılan her bir restorasyon çalışması ile ilçenin yok olmaya yüz tutmuş kültür varlıklarını yeniden canlandırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;

"Bunların en önemlileri arasında 504 yıllık tarihi Gön Han’ı ayağa kaldırma projemiz oldu. Yıllardır Köşk Medresenin restore edilmesi ile ilgili talepler vardı. Burayı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bize devretti ve bizde restore ediyoruz. Dolayısıyla Köşk Medrese tekrar eski günlerine kavuşacak şekilde hayata geçiyor. Burası kültür ve sanatın merkezi olacak. Mustafa Bey Konağı, Gavremoğlu Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırma, Dört Ayak Türbesi, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gesi Abdesthanesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Sokak Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Sırçalı Kümbet restorasyon projelerimiz tamamlandı. Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Köşk Medrese, Hunat Sanat Merkezi restorasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Kısa bir süre sonra inşallah bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Hayırlı olsun."

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İHA

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