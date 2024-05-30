Başkan Büyükılıç'tan 5 yılda 21 kez ağırladığı ziyaret ettiği Pınarbaşı'ya 500 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yılda 16 ilçeyi karış karış gezip, sorunları yerinde tespit edip, çözüme kavuştururken, bu kapsamda Pınarbaşı ilçesine 5 yılda 21 kez yatırım ve hizmet dolu ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesine 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2019’dan bugüne kadar koltuğunda oturmayarak, ilçe ilçe gezerken, bu kapsamda 5 yıl içerisinde Pınarbaşı ilçesini 21 kez ziyaret etti. Merkezde olduğu kadar ilçeleri de ihya eden Başkan Büyükkılıç, barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı ile bilinen Pınarbaşı ilçesini karış karış gezdi, sorunları yerinde tespit edip, çözüme ulaştırdı. Pınarbaşı ilçesine 5 yılda mahalle muhtarları ile toplantılardan esnaf ziyaretlerine, açılış ve temel atma törenlerinden yatırımları yerinde incelemeye kadar birçok faaliyet için Pınarbaşı ilçesini yol eden Büyükkılıç, ilçe sakinlerine önemli yatırım ve hizmetleri kazandırdı.

Çok önem verdiği birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç’ı Pınarbaşı ilçe sakinleri de bağrına bastı.

Büyükşehir, Tüm Birimleri ile Pınarbaşı İlçesine Hizmet Yağdırdı

2019 ile 2024 yılları arasında Pınarbaşı ilçesini 21 kez ziyaret eden Dr. Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetlerden Kırsal’a, Fen İşleri’nden Sosyal Hizmetler’e, KAYMEK’ten Ulaşım ve Park Bahçelere, KASKİ’den doğalgaza kadar tüm birimleri ile Pınarbaşı ilçesine hizmet yağdırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesine küçükbaş hayvan ve tohum dağıtımından arılı kovana, hayvan su içme taleplerine yönelik çalışmalardan sac sıvata kadar 11 milyon 183 bin 474 TL’lik yatırım yaptı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da, 2019-2023 yılları arasında toplam 229 milyon 805 bin 63 TL yatırım yaparken, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, 5 yılda 36 milyon 250 bin TL’lik hizmet ilçeye kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2019-2023 yılları arasında ihtiyaç sahibi 1987 aileye 884 bin 500 TL’lik yatırım yaparak, vatandaşın her zaman yanında yer alırken, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 5 yılda 152 milyon TL’lik içme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde adeta lokomotifi olan KAYMEK, ilçede vatandaşlara yönelik mesleki beceri ve kişisel gelişim kursları ile sosyal ve kültürel programlar düzenlerken, Spor A.Ş. de çocuklar için Çocuk Şenliği gerçekleştirdi.

Ulaşım A.Ş. 5 yılda 2 milyon 430 bin 900’ü aşkın yolcuya hizmet verirken, ilçe bazında toplam 2 milyon 958 bin 765 TL yolcu desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından, çevre temizliğinden fidan dikimine, çocuk oyun grubu kurulumu, toprak dolgu ve tesfiye işlemleri ile spor aletleri ve kameriye taşımasına kadar pek çok konuda Pınarbaşı’da hizmetler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesine 5 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından, 433 milyon 81 bin 802 TL’lik yatırım yapılarak, yaklaşık 500 milyon TL’lik hizmet, ilçe sakinlerinin ayağına götürüldü.

Öte yandan Kayserigaz tarafından Pınarbaşı ilçesinde ‘Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni yapılarak, ilçenin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesine kazandırılacak olan Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası Projesi’nin temel atma töreni de geçtiğimiz günlerde atıldı. Ayrıca, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. de ilçede hizmetlerini sürdürüyor.