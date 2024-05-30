Çocuklarını öldüren baba ile ilgili Savcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldüren babanın adli işlemlerinin devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Gülay K. geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk eden M.K. (39), birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali’yi ise boğarak öldürdü. Baba M.K., daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Savcılık açıklama yaptı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, “Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Bursa’da cinnet geçiren şahıs 3 çocuğunu öldürdü’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde ilimiz Nilüfer ilçesinde şüpheli M.K.’nin gerçekleştirdiği olay ile ilgili olarak, şüpheli M.K. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.