  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç, 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' programında Kayserililerle buluştu

Başkan Büyükkılıç, 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' programında Kayserililerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' isimli program kapsamında Kayserililerle sabah namazında buluştu.

Başkan Büyükkılıç, 'Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor' programında Kayserililerle buluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen ‘Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor’ isimli program kapsamında Kayserililerle sabah namazında buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Kayseri, Hasene Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde düzenlenen ‘Aileler, Sabah Namazında Buluşuyor’ isimli programa katıldı.

Program kapsamında Başkan Büyükkılıç, sabah namazını Hunat Camii’nde kılarak, Kayserililerle buluştu.

Sabah namazı ve hatim duasının ardından Hasene Vakfı Gavremoğlu Konağı’nda gerçekleşen çorba ikramını da geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

Duaların edildiği programda, Başkan Büyükkılıç, “Hunat Camii’nde eda ettiğimiz Sabah Namazının ardından aileleriyle birlikte camiye gelen kıymetli hemşehrilerimizle beraber Cihannüma ve Hasene Vakfı’mızın ikram ettiği çorbaları sohbet ve muhabbetle içtik. Rabbim bu güzel birliğimizi daim eylesin” dedi.

Sabah namazında buluşan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a sıcak ve samimi sohbeti için teşekkür ettiler.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

134 okulda 320 bin öğrenci yeni eğitim dönemine hazır
134 okulda 320 bin öğrenci yeni eğitim dönemine hazır
'Kayseri'nin denizi'nde vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi
'Kayseri'nin denizi'nde vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi
Ali Dağı'na yangın eylem planı
Ali Dağı'na yangın eylem planı
Akran zorbalığı çocuklarda kötü etki bırakıyor
Akran zorbalığı çocuklarda kötü etki bırakıyor
Ergenlik döneminde dijital bağımlılık: ebeveynler dikkatli olmalı
Ergenlik döneminde dijital bağımlılık: ebeveynler dikkatli olmalı
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunda geri sayım başladı 
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunda geri sayım başladı 