Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Özvatan Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Biz hizmet siyaseti, hizmet belediyeciliği üretiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Özvatan ilçesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Özvatan Belediyesi önündeki meydanda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine hitap ederek; "Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz, yerli ve milli anlayışın sesi Özvatan diyoruz, ay yıldızlı Türk bayrağına bağlı Özvatan diyoruz. Sizleri buradan selamlıyoruz. Buradaki ve yurt dışındaki Özvatanlılarımız, dualarınızı eksik etmeyin” dedi. Hizmet belediyeciliği ürettiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; "Biz hizmet siyaseti, hizmet belediyeciliği üretiyoruz. Ne dediysek onu yapmaya çalışıyoruz. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz elhamdülillah. Merkezi ihya ederek, taşrayı da ihmal etmiyoruz. Gücümüzün yettiğinden fazlasını yapmaya çalıştık. Ankara’da cumhurbaşkanımız ve Bahçeli birlikteliği buralara pozitif yansıyor. Ne diyoruz ’Kayseri, cumhurun kalesidir’. Biz sizlere layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, her birinizi bağrımıza basarak, sizlere layık olmaya çalıştık” diye konuştu. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Buraya her geldiğimizde bağrınıza basıyorsunuz, Mevla’m mahcup etmesin. Hep beraber Turan, hep beraber ’Kızıl Elma’ diyerek yola devam diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da 17’de 0 yapacaklarını, Kayseri’nin kaleleri olduğunu belirterek, Ankara’ya çok güçlü mesaj vereceklerini iletti. Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.