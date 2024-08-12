Doğa fotoğrafçısı gözüyle 'Son Yaz'da Erciyes'
Doğa gezgini ve fotoğrafçı Mustafa Özbek'in objektifinden yazın son günlerinde karı uzaktan hiç gözükmeyen Erciyes ve çevresindeki bitki örtüsü...
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