Başkan Büyükkılıç: 'İnşallah bu dönem de 5 MHP 11 AKP ve yine büyükşehir olarak 17-0 diyeceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret etti. Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “İnşallah bu dönem de 5 MHP 11 AKP ve yine büyükşehir olarak 17-0 diyeceğiz” dedi.

Düzenlenen ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, parti yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Bu seçimi de Kayseri’de 17- 0 olarak alacaklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ülkemizde seviyeli bir şekilde seçim çalışmaları devam ediyor. Kayseri’de özel bir şekilde hakikaten çok daha seviyeli bir şekilde devam ediyor. Ben her şeyden önce bu süreç içerisinde sizlerin göstermiş olduğu seviyeli, şehrimize yakışır, birbirimizin kıymetini bilen anlayış içerisinde çalışmalar yaptığınız için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği Perşembe günü burada koşullara rağmen elhamdülillah şahane bir miting ortamı oluştu. Elbette ki hava şartları ardından Ramazan ayının bereketi ve hafta içerisinde bizim hiç alışık olmadığımız hep Cumartesi günlerine endeksli mitinglerimizin olduğu süreçten adeta bizi bir sınava tabi tutar gibi Cumhurbaşkanımız Perşembe gününü Kayserimiz için tercih etti. Bereketiyle geldi. Dolayısıyla Kayserimizde de o gün güzel bir yağış oldu ama bütün bunlara rağmen miting sürecinde hava koşulları müsaitleşti, insanlar meydanı doldurdu. Gelirken yanında değildik ama giderken yanındaydım bire bir. Sivas Caddesi’nden havaalanına kadar insanlar sokakları doldurmuş, kendilerinin ifadesi de “Maşallah meydan kadar da buralarda insan varmış” diyerek de ifadede bulundu. Ben bu seçimi bir adım sonrasında neler olacağını gözlemleyerek, istikrarı göz ardı etmeyerek, bu şehri yada bu ülkeyi maceraya sürüklemeye ya da sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyerek yol almamız gereken bir süreç olarak değerlendiriyorum. Kısır çekişmelerden uzak, tırtıklama ya da oy kaygısıyla gökteki yıldızları vaat etme, boş beleş konuşma mantığından uzak süreci yönetme ve biz sırtımızda yumurta küfesi olan bir yönetim anlayışı yani hassasiyet göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonraki aşamalarda da yapabileceğimizi paylaşmamız ve sorumluluk makamında bulunan insanların sorumsuzca konuşmaması bizim için çok önemli ve anlamlı şeyler. Bu açıdan biz bunların hepsine dikkat ediyoruz. İnşallah bu dönemde 5 tane Milliyetçi Hareket Partisi’nden 11 tane Ak Parti’den 16 ilçemiz ve büyükşehir olarak yine buradan 17-0 olarak milletimizin bizi tercih edeceğine inanıyorum” dedi.

“Bizim gizlimiz saklımız yok”

Gazetecilerin mal varlığını açıklayıp açıklamayacağı sorusuna cevap veren Başkan Büyükkılıç, “Mitingimize emniyetimizin açıkladığı rakamlarda ulusal basında da yayınlandı 75 bin civarı bir rakamla katılım oldu. Mal varlığımı açıklamam konusunda da siyaseten burada kullanılacak bir malzeme değil. Biz seçildiğimizde ve süremizin bittiğinde yasal olarak beyanname veren belediye başkanlarıyız. O açıdan bunu speküle edip ya da gündeme taşıyarak şov yapma mantığında hareket edecek halimiz yok. Bizim her şeyimiz, malımız da mülkümüz de ortada ve kamuoyunda da bilinen bir şey. Özelimiz yok, gizlimiz yok saklımız yok. Bu yönden müsterih olun, veremeyeceğimiz bir hesap da yok” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, “Yaklaşık 55 gündür yoğun bir SKM dönemimiz var. Dün itibariyle bin 150. programı gerçekleşmiş. Ortalama her bir programda 6-7 noktaya dokunuluyor. Bu da 6 bin 900 7 bine yakın lokasyonda program yapmışız. Son 8 gün içerisindeyiz. Öncelikle seçim sürecindeki nezaketiniz, desteğiniz ve Kayseri’de huzurlu bir seçim yaşanmasına sebebiyet verdiğiniz için siz basın mensuplarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten buradaki bu uyum ortamı Türkiye’nin 81 vilayetine örnek olmalı. Bizler de bu nezaketi koruyarak seçim sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Ben ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.