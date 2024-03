Başkan Çolakbayrakdar, 'Projelerimizde kadınlara, her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, yeni dönemde de tarımsal üretimde söz sahibi olmaları için Organik Pazar ile Hanımeli Kadın Kooperatif Projesi’nin müjdesini verdi.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Biz biliyoruz ki; geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan, Erciyesevler, Yenişehir ve yakın zamanda açtığımız Kayseri’nin en büyük tesisi olan Erkilet Ertuğrulgazi tesisimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Özellikle meslek kurslarına, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi ve yüzlerce ürünlerini tüketicilerle buluşturarak meslek sahibi oldular. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kayseri’de yine bir ilk olan ‘Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini’ projesi ve Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Projemizde ise; ekiminde olduğu gibi hasadında da kadın eli değmektedir. ‘%100 Ekolojik Pazar’ın olduğu ilçemizde kadınlarımızın yetiştirdiği organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanında oluyoruz. Yemliha Kadın Kooperatifinin yanı sıra İç Anadolu’nun en büyük ve tek olan geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile Kafe Sinan işletmelerimizde kadınların el emeğiyle yaptığı ürünler sayesinde ev bütçelerine büyük katkı sağlıyoruz. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Vatandaşlarımızın teveccühüyle inşallah yeni dönemde de kadın üretimini ve üretimin içerisinde olmasını önemsiyoruz. Tarımsal üretimin içerisinde daha fazla yer almaları için hayata geçirdiğimiz Hanımeli Kadın Kooperatif Projesini daha da geniş hale getireceğiz. Kişi başı bin 500 metrekarelik üretim mekânları ile birlikte ev hanımlarına kadın istihdamı sağladık. Hanım kardeşlerimiz, bu projeye ciddi manada talep gösteriyor. Burada üretmekle kalmayacağız. Burada üretilen doğal ürünlerin sergileneceği veya kahvaltı evinin olacağı çalışmalar yürüteceğiz. Organik Pazar projesiyle de kadın üreticilerimiz, ürettiklerini burada satma imkânı bulacak. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan’ımız için farkındalık oluşturacak projeleri hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine destek olarak istihdama katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kadın istihdamının artırılması, kadınlar için sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve sosyal yaşama kazandırılması amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerine sözlerine ekledi.