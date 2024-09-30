Başkan Büyükkılıç: 'İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi’ni birbirine bağlayan kavşakta 10 bin tona yakın asfalt kullanılan ve yaklaşık 20 milyon TL yatırım maliyeti olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz” dedi.

Kentin her köşesinde vatandaşların ulaşım konforunu arttırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda kullanım ömrünü tamamlayan asfalt zemini yenilerken hem ihtiyaçlara cevap verecek hem de geleceğe yatırım niteliği taşıyan yeni bulvarlar ve bağlantı yolları da açıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Erenköy Bulvarı arasındaki, 10 bin ton asfalt kullanılan 20 milyon TL yatırım maliyetli, geliş gidiş toplam 2 bin 700 metrelik güzergâhtaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti. Büyükkılıç, çalışmalardaki son durum hakkında Hasdal ve Harmancı’dan bilgi aldı.

“Standardı yüksek bir yol ve bulvar ortaya çıkmış oldu”

Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Erenköy Mahallemiz Çay Bağları bölgesinde, Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi’nin zaman içerisinde buradaki imar uygulamalarının artması, yolların elektrik, doğal gaz, su, kanal gibi yıllardır yapılan çalışmalar sonrasında hem görüntü açısından hem de fonksiyon açısından sıkıntı oluşturduğunun farkındayız. O açından bunu gidermek amacıyla bu iki caddemizi böylece yenileme durumunda kaldık. Ancak bunu yaparken de bundan 20-25 yıl önce ihtiyaca cevap verir maksadıyla yapılan altyapıyı da bugünün koşullarına uygun şekilde yenilemek suretiyle daha standardı yüksek bir yol ve bulvar ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’tan sürücülere, ‘trafik kurallarına uyalım’ çağrısı

Daha güvenli bir seyahat için sürücülere çağrıda bulunan Büyükkılıç, “Bu güzel yolumuzu ve bulvarımızı kullanırken vatandaşlarımızdan istirhamımız; kurallara uymaları, aşırı sürat yapmamaları, sevincimizi sıkıntıya dönüştürmemeleri” dedi.

“Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmette koşuyoruz”

Başkan Büyükkılıç, insanlara hizmet etme sevgisiyle yatırımdan yatırıma koştuklarını dile getirerek, “Burada yaklaşık 10 bin ton asfalt kullanıldı, 20 milyon TL’ye de varan bir maliyet söz konusu oldu, altyapı hariç. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. İnsanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmette koşuyoruz. Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine, emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Geri dönüşüm sağlanıyor

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak deformasyona uğrayan geliş ve gidiş toplam 2 bin 700 metrelik güzergâhta, asfalt yenileme çalışmaları yürütülüyor. Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi ile bu iki caddeyi birbirine bağlayan kavşakta çalışmalar hızla devam ediyor. Adı geçen caddelerde kullanım ömrünü tamamlayan asfalt kaplama ikincil yollarda kullanılmak üzere başka alanlara nakledilip, geri dönüşüm sağlanırken, yol yüzeyi de sıcak asfalt olarak yenileniyor. Çalışmalar kapsamında 9 bin 200 ton sıcak asfalt kullanılması planlanırken, yatırımın maliyeti yaklaşık 20 milyon TL’yi bulacak.