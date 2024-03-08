Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri Üniversitesi, şehrin yüz akı oldu'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın "Millet Olma Bilinci ve Türkiye’nin Güvenlik Politikaları" konulu konferansına katıldı. Develi’yi âlimler yurdu olarak nitelendiren Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi’nin de en genç üniversite olmasına rağmen büyük bir ilerleme gösterdiğini, şehrin yüz akı olduğunu söyledi.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Yerleşkesi’nde "Millet Olma Bilinci ve Türkiye’nin Güvenlik Politikaları" konulu konferans verdi.

“Sizlere hizmet ediyoruz, gençleri çok seviyoruz”

Konferansa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençleri sevgiyle saygıyla selamlayarak konuşmasına başladı. Gençleri çok sevdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Sizleri seviyoruz. Develi’mizin gerçekte hayırseverleri, hayırseverler şehri Kayseri derken, hayırseverler ilçesi Develi olarak da bir bakıma ön plana çıkan önemli bir ilçemiz olarak anılan bu manada, bizlerin de gururu olan bir yaklaşım içerisinde. Biz, Allah’a şükrederek, sizlere hizmet ediyoruz, gençleri çok seviyoruz” dedi.

Konuşmasında ‘İnsanlarının hayırlısı hizmetkâr olandır’ diyen Başkan Büyükkılıç, “Yenilikçi bir anlayış içerisinde sizlere daha güzel bir gelecek bırakma adına hem merkezimizde hem taşramızda, merkezimizi imar, ihya ederken, taşramızı da ihmal etmeme yönünde 16 ilçe belediye kardeşimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bizim öğretimizde, insanların hayırlısı hizmetkâr olandır. İnsanların hayırlısı faydalı olandır diyoruz” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, örnek olmayı öncelediklerini dile getirerek, “Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi bağrımıza basarak biz onların hizmetkârı olan ve onlarla birlikte yol alan, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, vatanına, milletine, devletine ve inancına sahip olarak bu anlayışın sahibi Develi’mizin güzel insanlarıyız” şeklinde konuştu.

Develi’yi âlimler yurdu olarak nitelendiren Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi’nin de en genç üniversite olmasına rağmen büyük bir ilerleme gösterdiğini, şehrin yüz akı olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükkılıç sözlerinin sonunda programa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a, yeni havalimanı terminal binası için ayrılan 221 bin metrekarelik askeri arazi çalışmasında emeği olduğu, kararlı duruşu ile ve pandemiye rağmen yaptığı toplantıları nedeniyle teşekkür ederek, “Destan yazılır destan. İyi ki varsın paşam, Karabağ’da paşam var, Zeytindalı’nda paşam var, Libya’da paşam var, iyi ki varsın, minnettarız. Azerbaycan ve Türkiye sizinle gurur duyuyor” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin ülkenin nitelikli insan kaynağını yetiştiren, sadece kampüste değil, sahada bir üniversite olarak faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Kayseri Üniversitesi biraz önce tanıtım filminde de izlediğimiz üzere Kayseri’mizin, Erciyes Üniversitesi gibi marka değeri olan büyük ve köklü bir üniversitenin bünyesinden ayrılmış, bu bünyeden ayrılan mesleki ve teknik yükseköğretimde ülkenin nitelikli insan kaynağını yetiştiren, sadece kampüste değil, sahada bir üniversite olarak tek kampüste değil, 9 ayrı kampüste faaliyetlerini yön veren bir üniversitedir. Sahada bir üniversitedir. Uygulamalı odaklı bir üniversitedir ve proje üreten bir üniversitedir” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç’a programa katılım gösterdiği için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kayseri Üniversitesi’nin kısa sürede büyük başarılara ve işlere imza attığını dile getirerek teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.

“Büyükkılıç Kayseri’ye hem idari anlamda hem de siyasi anlamda çok ciddi değerler kattı”

Başkan Büyükkılıç’ın atom karınca olarak da anıldığına değinen Akar, “Hem idari anlamda hem de siyasi anlamda çok ciddi katkılarıyla, çalışmasıyla Kayseri’mize önemli değerler kattılar, katmaya da devam ediyorlar” diye konuştu.

Akar programda, dünya ve Türkiye’deki durum hakkında da görüşlerini paylaştı.