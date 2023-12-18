Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri, yatırımda kendi rekorunu kırmıştır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç '150. yılda 150 proje dedik ama bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Sırf bu sene 152 projeyi şehrimize kazandırdık' dedi.

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  • 18.12.2023 12:29
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:05
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri, yatırımda kendi rekorunu kırmıştır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; “150. yılda 150 proje dedik ama bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Sırf bu sene 152 projeyi şehrimize kazandırdık” dedi.

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet ve yatırım dolu yaklaşık 5 yılı geride bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ’Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde, Kayseri’yi kucaklayan anlayışla yatırımlarını ve projelerini sürdürüyor. Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel yenileme ve ilçe projeleri başlıkları altındaki projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; yaklaşık 5 yıl içerisinde ulaşımdan altyapı çalışmalarına, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata, çevre duyarlılığından sosyal ve gönül belediyeciliğine, gastronomiden turizme kadar vizyon ve prestijli projelere imza attıklarının altını çizerek, “Seçim beyannamemizde kamuoyu ile paylaştığımız 150. yılda 150 proje dedik ama bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız” dedi. Şimdiye kadar hiçbir zaman ‘ben’ demediklerini, her zaman ‘biz’ diye yola çıktıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Bizim kültürümüzde ben yok. ‘Biz’ var. Biz kültürü ile 30 yıla yakın bu felsefe, bu anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimiz adeta Kayseri belediyeciliği diye örnek bir şehir oldu” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanını, bir ağabey olarak bağrına bastığını vurgulayarak, şunları söyledi;

“Cumhur İttifakı’mızın tüm belediye başkanlarıyla el ele gönül gönüle vermek suretiyle sadece merkezi değil, taşrayı da ihya edecek ve imar edecek, oradaki insanlara değer veren ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle birey odaklı çalışmalar yaparak bugünlere geldik. Kayseri belediyeciliğinin 150’nci yılı, aday olduğumuz sürede 150 proje dedik. Bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için projelerimizi hayata geçirmiş durumdayız. Sırf bu sene 152 proje. Allah’a şükürler olsun gönüllerde yer eden anlayış içerisinde elbette bu çalışmaları ben yapmadım, ‘biz’ yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan muhabbeti, şehrimize olan sevgisiyle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla biz yaptık.”

Şehrin en ücra köşesine kadar yatırım yaptıklarını belirten Büyükkılıç; "Merkeziyle, taşrasıyla el ele veriyoruz, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar taşraya yatırım yapılmamıştır. İlçelere gittiğimizde herkes bunu rahatlıkla söylüyor. Allah’a şükürler olsun, ekip çalışması ile bu hizmetleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında iki dönemdir birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine kendi rekorunu kırarak, yatırımların toplam harcamalara oranını yüzde 62.43’e taşıma başarısı göstermişti. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yüzde 62.43’lük oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 2 sırada yer almıştı.

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İHA

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