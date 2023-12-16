Başkan Büyükkılıç: 'Sadece bu sene 152 proje gerçekleştirdik'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı toplantıda; ’150. Yılda 150 Proje’ diye yola çıktıklarını hatırlatarak, proje sayısının 418’e ulaştığını vurguladı ve 2023 yılında da hayata geçirilen proje sayısını 152 olarak açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileriyle buluştu. Recep Tayyip Erdoğan millet Bahçesi’nde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Hamdi Elcuman ve Kayseri sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyeleri katıldı. Başkan Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada, Kayseri’de 2023 yılında gerçekleştirdikleri hizmetleri ve projeleri anlatarak, dayanışmanın bereketini her yerde, her zaman yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi;

“Bizim kültürümüzde ben yok. ‘Biz’ var. Tabi hiçbir zaman Allah’a şükürler olsun ben demedik. Bir ağabey olarak bugünlere gedik. Hep, biz kültürü ile. 30 yıla yakın bu felsefe. Bu anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimiz adeta Kayseri belediyeciliği diye örnek bir şehir oldu. Dışarıdan gelenler bunu çok daha iyi hissediyor. Sizlerde zaten birebir bu hizmetleri yaşıyorsunuz. Allah’a şükürler olsun Kayserimiz bir başka. 16 ilçe belediye başkanlarımızı, bir ağabey olarak bağrıma bastım. Hiçbir zaman birisini, diğerine tercih etmedim. Cumhur İttifakımızın tüm belediye başkanlarıyla el ele gönül gönüle vermek suretiyle sadece merkezi değil, taşrayı da ihya edecek ve imar edecek, oradaki insanlara değer veren ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle birey odaklı çalışmalar yaparak bugünlere geldik. Kayseri belediyeciliğinin 150’nci yılı. Aday olduğumuz sürede 150 proje dedik. Bugün toplam 418 projeye ulaşmış ve şehrimiz için hayata geçirmiş durumdayız. Bu sene, sırf bu sene 152 proje. Bu Akkışla’da da var. Bu Melikgazi’de de var. Kocasinan’da da var. Yahyalı’da da var. Yeşilhisarda’da var. Allah’a şükürler olsun gönüllerde yer eden anlayış içerisinde. Elbette bu çalışmaları ben yapmadım, biz yaptık."

Kayseri’nin adeta huzur şehir olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin güvenli bir liman olduğunu da kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ekonomisiyle, ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten ülke ekonomisine en çok desteği veren, gururumuz olan bir şehrimiz. Sizler gibi fedakâr insanlar, imkânları olup hayırseverlikle imzasını atan gururumuz olan Kayseri’mizin güzel insanları. Bu anlayış içerisinde bu şehri daha güzele, daha iyiye taşımak amacıyla gayret gösteriyoruz. Herkesin bir emeği var. Herkesin çaktığı bir çivi var. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. 16 ilçemizle birlikte taşrasıyla merkeziyle el ele gönül gönüle vererek, çalıştık. Hiçbir dönem, bu dönemdeki gibi taşraya yatırım yapılmamış. Nerede bir sıkıntı varsa, orada Büyükşehir Belediyesi var.”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ise; “ Başkanımızın atom karınca gibi gece gündüz harıl harıl koşarak çalıştığını görüyoruz. Allah gücüne güt katsın başkanım inşallah. Emeklerinin karşılığını bol bol versin. Ve hizmetleri tam yerini bulsun” diye konuştu.