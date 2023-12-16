Kariyer Merkezi ile 4 bin 227 kişi iş buldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bu zamana kadar 202 11 bin 304 iş başvurusu talebi alırken, 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

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  • 16.12.2023 12:29
  • Güncelleme: 16.12.2023 13:02
Kariyer Merkezi ile 4 bin 227 kişi iş buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, faaliyete geçtiği 2021 yılından bu zamana kadar 202 11 bin 304 iş başvurusu talebi alırken, 4 bin 227 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. 2021 yılı Kasım ayında faaliyete geçen, iş arayan ve işveren arasında köprü kuran büyükşehir belediyesinin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirmeye gayret ediyor. Kayseri’de ve ülke genelinde iş arayan kişilerle işçi arayan işletmeleri kendi platformunda buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, vasıflı, vasıfsız personel ve stajyer ile özellikle sanayinin aradığı ara eleman ya da teknik eleman ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılıyor. Kayseri Kariyer Merkezi, birçok seçkin kurumla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde daha güçlü, daha gelişmiş bir sistemle hizmetlerini yürütürken, bu zamana kadar toplam 237 bin 260 SMS ile yönlendirme, 11 bin 304 iş başvurusu ve 4 bin 227 istihdam edilmesine yönelik yönlendirme gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye’de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken, bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşıyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkânı sağlıyor.

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İHA

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