Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'nin en büyük kayak okulu Erciyes'te hizmet veriyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük kayak okulu Erciyes Kayak Okulu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitim olarak kaliteli eğitim almanızı, sağlıklı bir şekilde büyümenizi her boyutuyla önemsiyor, şehrimizi sizlere hazırlamaya özen gösteriyoruz” dedi.

Kayseri’yi eğitimden sağlığa, kültür sanattan turizme, tarımdan spora her halanda önemli bir merkez yapma vizyonu ile yatırım ve hizmetlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İç Anadolu’nun incisi Erciyes’i de 4 mevsim sporun merkezi yapma yönünde gayretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu gayretler kapsamda kente kazandırılan Türkiye’nin en büyük kayak okulu Erciyes Kayak Okulu’nu ziyaret etti.

Büyükkılıç’a, Erciyes Kayak Okulu ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Elbiz, Mehmet Efe ve daire başkanları ile müdürler eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, geleceğin yıldızlarını, kayakçılarını yetiştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun kayak merkezimizi adeta baştan sona bir okul ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yavrularımıza, gençlerimize geleceğin yıldızlarını, kayakçılarını yetiştirmek adına yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin en büyük kayak okulunu hayata geçirdik” dedi.

Erciyes Kayak Okulu’na çok yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Kapasitemiz 180, talep çok yoğun. Burada malzemelerimiz, ekiplerimiz, hocalarımız fedakârca çalışıyorlar. Onları bir ağabey, abla şefkatiyle bağrına basıyor ve onları giydiriyorlar, hazırlıyorlar sonrasında da aynı şekilde kıyafetlerini iade ederek gerekli hizmetleri veriyorlar” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin artık bir kayak merkezinden öte yıldızların çıkacağı bir şehir olmaya başladığına işaret ederek, “180 kişi günde ama biz bunu inşallah daha da arttıracak çalışmalar yapacağız çünkü Kayseri artık bir kayak merkezinden öte yıldızların çıkacağı bir şehir olmaya başladı. Bizleri seven, güvenen kayaksever dostlarımıza ve onların kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum, ekibimizi de kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Minik Kayakseverlerden Erciyes Kayak Okuluna tam not

Erciyes Kayak Okulu kursiyeri minikler de beğenilerini dile getirdi. Kayak yapmayı Spor A.Ş. kurslarında öğrendiğini söyleyen kayak sever, tesisin çok güzel olduğunu ifade ederken bir başka kayak okulu kursiyeri minik de bir günde kayak yapmayı öğrendiğini aktararak, “İkinci gün dağdan kaydık. Bugün de profesyonel gibi olduk. Çok güzeldi 3 günde” dedi.

Geçtiğimiz yıl Spor A.Ş. kayak kursunda kayak yapmayı öğrenen başka bir kayak tutkunu kursiyer ise “Bence de gayet iyiydi. Geçen seneden gelmiştim, öğrenmiştim. Çok hızlı öğrendim, çok eğlenceli. Bence çok şanslıyım” sözleri ile beğenisini dile getirdi.

Büyükkılıç’a ebeveynlerden kayak okulu teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Kayak Okulu hizmetinden duyduğu memnuniyeti aktararak Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden bir vatandaş, “Kayak sporunu halka indirerek bu kadar kaliteli hizmetler verdiğiniz için ve bu imkânları bu kadar uygun fiyata bu çocuklara nasip ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum ebeveyn olarak” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç da “Biz sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerle sizlere layık olma adına ilerlemeye devam diyoruz, iyi ki varsınız” dedi. Kayak severler Büyükkılıç’ın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Başkan Büyükkılıç’ın, Erciyes Kayak Okulu bekleme salonunda kursiyerlere ‘Kayak öğrendik mi? Keyifli miydi?” diye sorması üzerine kursiyerler hep bir ağızdan ‘evet’ diyerek karşılık vardı. Büyükkılıç’ın, ‘Hiç mi şikâyeti olan yok’ diye sorması üzerine kursiyerlerden biri ‘Başkanım, sizin olduğunuz şehirde niye bir sorun olsun ki? Sizin olduğunuz şehirde problem mi olur?” sözleri ile karşılık verdi. Başkan Büyükkılıç da minik kayak okulu kursiyerini yanağından öperek, teşekkür etti.

“İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz”

Erciyes Kayak Okulu kursiyerlerine hitap eden Büyükkılıç, şehri gelecek nesillere hazırlamaya özen gösterdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitim olarak kaliteli eğitim almanızı, sağlıklı bir şekilde büyümenizi, sağlıklı bir şekilde beslenmenizi her boyutuyla önemsiyor, şehrimize sizlere hazırlamaya özen gösteriyoruz. Umarız keyifli bir şekilde sizler de bu şehirde yaşıyor, eğleniyor, öğreniyor ve geleceğe hazırlanıyorsunuz. Sizler bizlerden daha ileri olacaksınız. Sizler bizlere göre daha özgüven içerisinde olacaksınız. Hem sportif olarak hem kültürel olarak her yönüyle adeta ailenizin gurur duyacağı bir evlat, vatanımızın da sizlerle daha da gelişeceği bir ortam. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere iyi tatiller ve başarı dileklerini de ileterek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Spor A.Ş. Türkiye’nin en büyük kayak okulunda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri için hem hafta sonu hem de hafta içi, kaliteli hizmet, maksimum memnuniyet anlayışı ile kayak ve snowboard kursu hizmeti veriyor.

Spor A.Ş.’den öğrencilere sömestr jesti

Pazartesi günleri hizmete kapalı olan tesis, 7-15 yaş öğrenci kurslarını sömestr döneminde hafta içi ve hafta sonu olarak hizmet veriyor. Sömestr döneminde öğrencilere ayrıcalık tanıyan Spor A.Ş. bu dönemde yetişkin kurslarına ara verdi.

Saatlik ve özel ders kurs ücretleri

Kayak ve snowboard tutkunlarına zengin içerikli kurs hizmeti verilecek Erciyes Kayak Okulu’nda, servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baton, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dâhil olan kurs ücretleri 2 günlük öğrenci kurs ücreti, 600 TL, 1 günlük yetişkin kurs ücreti 750 TL, 1 saatlik özel ders ücreti 800 TL olarak belirlendi.

Erciyes Kayak Okulu kayıtları www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yalnızca online olarak geçekleşirken kurs ile ilgili detaylı bilgiye 0 532 479 10 38 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.