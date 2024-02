Başkan Büyükkılıç: 'Yüzyılın afeti, yüzyılın dayanışmasına dönüştü'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yüzyılın afeti olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, devlet millet el ele, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, yüzyılın afetinin yüzyılın dayanışmasına dönüştüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçse de acısının halen taze olduğunu belirterek, depremin yaralarını sarmak adına gıdadan giyime, alt yapıdan temizlik hizmetlerine, sağlık hizmetlerinden, konteyner kent ve çarşıya kadar yardım ve hizmetleri depremin ilk anından itibaren gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Ülkemizde, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı asrın en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümündeyiz. Ülkemiz, maalesef dünyanın en aktif ve en çok araştırmalara konu olan deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alıyor. 1 yıl önce meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan bu deprem, milletimizin ve tüm insanlığın yaşadığı en acı felaketlerden biri oldu. Depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Allah’tan şifalar ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, mesajında yerel yönetimler olarak tüm imkânları kullanıp, devlet millet el ele, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalar yaptıklarını, adeta yüzyılın afetinin yüzyılın dayanışmasına dönüştüğünü anlattı.

Başkan Büyükkılıç, depremin hemen ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri başta arama-kurtarma hizmeti olmak üzere lojistik, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları, gıda-yemek, giyim eşyası, barınma ile defin malzemeleri, psikolojik destek faaliyetleri ile konteyner kent ve çarşı gibi hizmetleri ihtiyaca göre çeşitlendirerek arttırdığını ifade etti.

Dua ve teşekkür alan hizmetler

Deprem bölgesindeki vatandaşlara depremin ilk anından itibaren kol kanat gerdiklerini söyleyen Büyükkılıç, tüm kurum ve kuruluşları ile seferber olarak, depremzede vatandaşların yanında yer aldıklarını, onların dua ve teşekkürlerini alan hizmetleri ile gerek deprem bölgesinde gerekse Kayseri’de depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Deprem bölgelerine 3 bin 102 personel, yüzlerce araç ve iş makinesi

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesindeki hizmetlerin yürütülmesi için 3 bin 102 personel görevlendirdiğini, 218 araç ve iş makinesini deprem bölgelerine göndererek, gece gündüz demeden çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, barınma ihtiyacından giyim yardımlarına, gıda desteğinden altyapı faaliyetlerine kadar deprem bölgesine en hayati ihtiyaçları ulaştırdıklarını anlattı.

Sağlık hizmetleri yürütüldü

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği sayesinde, depremde ağır hasar alan bölgelerde 15 bin depremzede vatandaşların hizmetine sunulduğunu anımsatan Büyükkılıç, “Sağlık hizmetlerimizin yanı sıra Kayseri’de olan ve başka şehirlere gitmek isteyen depremzede vatandaşların şehirlerarası ulaşım imkânı ücretsiz olarak sağlandı. Uzman psikologlarla, depremzede vatandaşlar ve çocuklarla birebir görüştürülüp, depremin toplum üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerinin azaltılması amacıyla onlara yönelik psikolojik destek verildi” diye konuştu.

Konteyner kent, çarşı ve basın sitesi kuruldu

Başkan Büyükkılıç, ‘En büyük gücümüz birlikteliğimiz’ şiarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlara konteyner kent, konteyner çarşı ve konteyner basın sitesi kurduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, barınma ihtiyacı ve ticari hayatın sürmesi için konteyner kent ve çarşı inşa ettik. Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde 117 konteynerlik, depremzede ailelere geçici de olsa sıcak bir yuva kurmak için ilk konteyner kent kuruldu. AFAD Kayseri Sokak isimli konteyner kentte 3 öğün sıcak yemek servisi yapıldı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ise hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer aldığı ve afet bölgesinde bir ilk olan Konteyner Çarşı’nın yapımı, rekor sürede tamamlanıp, esnafın hizmetine sunuldu. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine konteyner çarşının ardından 100 konteynerlik modern yeni bir kentin inşasını da AFAD iş birliği ile yaptık. Yine yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için deprem bölgesi Adıyaman’da yapımını üstlendiğimiz konteyner site, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.”

Kayseri’de deprem farkındalığı oluşturacak çalışmalar

Büyükkılıç, Depremlerin ardından, Kayseri’yi depreme daha dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla iş birliği halinde tutmak için kentte çalışmalar yaptıklarını da vurgulayarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutuyoruz. Bu manada Büyükşehir Belediyesi’nde ayda bir gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim ve seminerlerin ilkini Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İnşaat Mühendisleri Odası ile ortaklaşa ‘Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar, Betonarme Yapıların Deprem Davranışı, Hızlı Tarama Yöntemleri ve Hasar Tespit Eğitimi ile başlattık. Bundan sonra her ay yapıların yapımında sorumluluğu bulunan her meslek grubuna yönelik işinin uzmanı bilim insanları ile eğitim ve seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. Yine, Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleşen ‘afet’ konulu iş birliği protokolüne imza attık. Ortaokul ve ilkokullar da afet bilinci ve afet kaygısına dirençli toplum çalışmalarımız sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sivil Savunma Uzmanlığı iş birliği ile belediye personeline "Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları" eğitimi verdik. 6 Şubat depremler sonrasında kenti depremlere daha dirençli hale getirme doğrultusundaki çalışmalar kapsamında Yapı Denetim Kuruluşları, Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği, TMMOB Şehir Bölge Plancıları Odası Kayseri Şubesi ile ‘afet’ konulu istişare toplantıları gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduk ama yetmez dedik. Afet Eğitim Merkezi’ni kuracağız, afet konusunda bilinçli toplum, afete dirençli toplum prensibini benimsedik. Ayrıca, gönüllü personelimiz ile AFAD Akrediteli arama kurtarma ekipleri kurmaya başladık, mevcut yapı stoğunun risk tespiti için hızlı tarama yöntemlerini yapay zekâ ile buluşturuyoruz, toplumun her yaştan kesimini afet konusunda bilinçli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz, olası afet durumunda iletişimin kesintisiz olması için GSM operatörleri ile görüşüyor ortak çalışmalar da yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliği ile kentte afetle mücadele kapsamında AFAD Lojistik Deposu yapılması, 2 adet kentsel arama kurtarma eğitim parkuru yapılması ile Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kurulması gibi önemli kararlara imza atıldı. Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme ile şehrin zemininin röntgenini çekeceğiz. Şehrimizi ilgilendiren ve 10 segmentten oluşan fayların yeniden incelenmesi için TÜBİTAK, AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği ile çalışmalarımız sürüyor. Rabbim bu aziz millete bir daha böyle felaketler yaşatmasın.”