Başkan Büyükkılıç, 166. İl Başkanları Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl 166’cısı düzenlenen AK Parti genişletişmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da yer aldı.

AK Parti’nin il ve bölgesel stratejilerinin ele alındığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm dava arkadaşlarımız ile iftihar ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti'nin bayrağını şanla şerefle taşımış ve taşıyan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıya ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, “AK Parti’mizin 166’ncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin geleceğine yönelik hitaplarını dinledik” ifadelerinde bulundu.