Başkan Büyükkılıç, 2025 yılı projeleri için kurmayları ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2024 yılı projelerini değerlendirmek ve 2025 yılı için yapılacak yatırımları planlamak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ile Mücahid Soyak, daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ, Ulaşım A.Ş., Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. Genel Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehrin geleceği adına atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılı projelerimizi değerlendirmek ve 2025 yılı için hayata geçireceğimiz yatırımlarımızı planlamak amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin geleceği için önemli adımlar atmak adına çok verimli bir toplantı oldu” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin zenginlikleri ve kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek hemşehrilerine en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Yeni projelerin, şehre değer katacak şekilde tasarlandığını ifade eden Büyükkılıç, “Zenginlikler şehri Kayseri’mize ve siz değerli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde Kayseri'de yapılacak olan turizm, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı, spor ve diğer önemli projelerle ilgili detaylar ele alındı ve bu projelerin şehre katacağı katkılar görüşüldü.