Vali Gökmen Çiçek'ten Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Vali Çiçek, "Her yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla dolu bir dönemdir. Her yeni yıl, hayallerimizi gerçekleştirmek, hedeflerimize ulaşmak ve kendimizi geliştirmek için bir fırsat sunar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, geride bırakılan yılın muhakemesini yaparak, il ve ülke sorunlarını çözebilmek için gereken planları yapma ve enerjiyi verimli kullanma gerekliliğine dikkat çekti.

Çiçek, 2025 yılının, tarihten alınan güçle ve sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirilerek, hizmet ve yaşam kalitesinin artırılacağına inandığını belirtti.

Vali Çiçek, yeni yıl mesajını şu sözlerle tamamladı: "Çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz, Kayserili hemşehrilerimiz, çalışma arkadaşlarım, ilimizde görev yapan basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının yeni yılını tebrik ediyor, 2025 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum."