Başkan Büyükkılıç, 85 yıllık Pazarören Öğretmen Okulu'nu inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi’nde İlkmektep, Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Anadolu Lisesi ve şimdi de Fen Lisesi olarak 85 yıldır eğitim veren Pazarören Öğretmen Okulu’nu ziyaret edip, restorasyonuna başlanan tarihi Pazarviran İlkmektebi binasını inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi’nde 1939-1940 Eğitim-Öğretim yılında iki katlı 5 sınıflı yatılı bölge okulu olan taş binada Köy Enstitüsü olarak açılan, Pazarören Köy Enstitüsü, İlk Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak 85 yıldır hizmet veren Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, restorasyon çalışmaları devam eden, bir eğitim müzesine dönüştürülecek olan ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’un hatıratında anlattığı tarihi eğitim binasında incelemelerde bulundu. Okul yerleşkesi ve yapılabilecek çalışmalar konusunda Okul Müdürü Hayrettin Acet ve Müdür Yardımcısı Yakup Arslan tarafından bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Bir zamanlar Pazarören Öğretmen Okulu, bir dönem Pazarviran İlkmektebi derken bugün Mimar Sinan Fen Lisesi olarak hizmet verecek bir okuldayız” dedi.

“BURADA KAYSERİ VE BÖLGE İNSANLARININ ÇOK BÜYÜK ANISI VAR”

Bu okulun Kayseri ve bölge insanlarında çok büyük anıları olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Benim ağabeylerimden ikisi, enişte, amca çocuklarından bazıları, büyüğümüz teyzemizin eşi de buradan mezun. Köylü çocuklarının gelip, yatılı olarak okuduğu, çok yönlü yetiştiği eğitim müessesesidir. Hafta sonu bine yakın mezunun gelip, geçmişi yâd ettiğini öğrendim, keyif aldım. Ağabeyimi de aradım, 1965 yılında buradan yüksek öğretmen okuluna ayrılmıştı, o açıdan burasının hepimizde bir etkisi, bu bölgenin insanlarda anısı söz konusudur” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, buradaki yapılan çalışmaları müdür ve müdür yardımcılarından öğrendiğini ve keyif aldığını belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ivedi olan konularda yardımcı olma yönünde irade göstereceklerini ifade etti.

“FEN LİSESİ STANDARTINDA, EĞİTİM KALİTESİ ÜST DÜZEYDE OLACAK”

Burasının Fen Lisesi’ne dönüşeceğini ve eğitim kalitesinin üst düzeyde olacağını belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah değişik zamanlarda burada hocalarımızla görüşüp, burada neler yapılabileceğine kafa yorma gerekiyor. 116 dönümlük bir alanı içeriyor, 17 bina var. Restorasyon çalışmaları yapılanlar var. Burasının tekrar hayat bulması ve ayakta kalması önemlidir. Burasının Fen Lisesi standardında eğitim kalitesinin üst düzeyde olacağı bir anlayış içerisinde eğitim camiamız için hayata geçirileceğine inanıyorum. Etkilendik, duygulandık, burası ile ilgili daha önce bana hediye edilen, mezun olmuş öğretmenlerin anılarını içeren kitabı okumuştum. Yozgat, Sivas, Nevşehir’imizden gelen bu bölge insanına hitap eden, o günün koşullarında yaya olarak gelip, burada yatılı olarak eğitimini sürdüren öğretmenlerimizin anılarını okuyunca da duygulanmıştım. Burası insanı etkiliyor, burası ile insanların buluşmasını sağlamak lazım.”

Başkan Büyükkılıç, bu okulun eğitim boyutunu hiç kaybetmediğini, tarihe ve eğitime ışık tuttuğunu vurgulayarak, “Burası İlkmektep eğitim yuvası olarak işe başlıyor, sonrasında Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi derken eğitim ile ilgili boyutunu hiç kaybetmiyor. Bir köprü oluşturuyor, tarihe, eğitime ışık tutuyor. Hem o günün koşullarındaki alet, edevatlar ile ilgili insanların bir bakıma geçmişini canlandırıyor hem de hangi koşullarda bugünlere gelindiğini anımsatıyor. Zenginliklerle dolu bir alan” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, burasının çevre düzeni ile ilgili gerekli talimatları verdiğini, idareciler ile istişare yaparak, burada neler yapılabileceğine kafa yoracaklarını sözlerine ekledi.

PAZARÖREN MİMAR SİNAN FEN LİSESİ TARİHİ 100 LİSE ARASINDA YER ALIYOR

Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi, 85 yılda onlarca bakan, bilim adamı, yazar, hukukçu ve on binlerce öğretmen yetiştiren, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Ülkemizdeki Tarihi 100 Lisemiz” içerisinde yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ KAMPÜSÜNE SAHİP LİSE

Okul, 116 dönümlük kampüsü ile Türkiye’nin en geniş kampüsüne sahip lise olarak dikkat çekerken, okul yerleşkesi içerisinde 21 sınıflı derslik binası, pansiyon binası (erkek yatılı), idari bina, konferans salonu, spor salonu, müzik salonu, tam donanımlı fizik-kimya-biyoloji laboratuvarı, iki adet kütüphane ve lojmanlar ile ormanlık ve meyvelik araziler bulunuyor.

PAZARÖREN ESNAFINA ZİYARET

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Pazarören Mahallesi’ndeki esnafları da ziyaret ederek, hayırlı, bereketli işler temennisinde bulundu. Esnaflara istek ve taleplerini soran Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşla da sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme sırasında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç de eşlik etti.