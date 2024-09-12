Başkan Büyükkılıç'a AK gençlerden anlamlı hediye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve yürütme kurulu üyelerini makamında ağırladı. Gençler, Başkan Büyükkılıç’a Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı hediye etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ’öğrenci dostu’ yaklaşımıyla sunduğu hizmetleri sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gençlerin sürekli destekçisi oluyor.

Bu kapsamda, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve yürütme kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, gençlere ve gençlerin kendisini geliştirerek donanımlı olmasına özel önem vermeye devam ettiklerini ifade etti.

AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da Büyükkılıç’a Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı hediye etti.

Gençlerden Başkan Büyükkılıç’a ‘Millet Bahçesi’ Teşekkürü

Danacı, yaptıkları saha çalışmaları hakkında bilgiler de verirken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Kayseri gençliği için mücadele ediyoruz. Elini sıkmadığımız genç kardeşimiz kalmayana kadar sahada mücadele etmeye devam ediyoruz. Millet Bahçemizde gençlerle bir araya geliyoruz, onları dinliyoruz. Yaz mevsimini Millet Bahçesi’nde geçirdik, Kayseri’nin ihtiyacı olan şey burasıymış, Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Gençlerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yer aldığımız bir fotoğrafımızı hediye eden Başkanımız ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi daim eylesin inşallah” diye konuştu.

Ayrıca AK gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, öğrenci ve genç dostu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.