ASKON Genel Kurulu'nda İlker Barlı güven tazeledi

Başkan İlker Barlı, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri şubesi olarak, iş dünyasında bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üyelerimizle birlikte, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimi için elimizden geleni yapacağız. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar bize güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni dönemde güçlü iş birlikleri ve projelerle Kayseri’nin ekonomik dinamiklerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Barlı, "ASKON, iş dünyasını desteklemeye ve sanayi-iş dünyasında önemli hizmetlerle imza atmaya devam edecek. Birlikte başaracağımız daha çok hedef var" ifadelerini kullandı.