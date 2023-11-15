Başkan Büyükkılıç'a Özdemir'den veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyd Özdemir'i makamında kabul etti.

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  • 15.11.2023 15:06
  • Güncelleme: 15.11.2023 16:24
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Başkan Büyükkılıç'a Özdemir'den veda ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cüneyd Özdemir’i makamında kabul etti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne atanan Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Özdemir’e teşekkür etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Cüneyd Özdemir belediyemize veda ziyaretinde bulundu. Hizmetleri için müdürümüze teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” diye konuştu.

Özdemir de bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler vererek, uyum içerisinde yaptıkları çalışmalar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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