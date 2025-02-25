Başkan Büyükkılıç'a Vergi Haftası ziyareti

Kent genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile istişareyi ve ortak aklı önemseyen Başkan Büyükkılıç, yöneticilerle sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor.

24 Şubat-2 Mart günleri arasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Defterdarı İbrahim Kaya, Grup Müdürü Rıdvan Akpınar ve Vergi Dairesi Müdürü Ersel Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, makamında konuk ettiği misafirleri ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek, istişarelerde bulundu.

Büyükkılıç, Kayserililerin tüm kamu hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasının ve vergi bilincinin oluşmasının önemine vurgu yaparak, “Vergi Haftası dolayısıyla İl Defterdarımız İbrahim Kaya, belediyemizi ziyaret etti. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

İl Defterdarı İbrahim Kaya da kentteki hizmetleri ve misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.